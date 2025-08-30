Allerta Meteo Toscana: rischio temporali nelle zone interne

MeteoWeb

A causa di una perturbazione in transito sulla Toscana, la sala unificata della Protezione civile ha emesso in mattinata un nuovo avviso di vigilanza meteorologica. Pioggia e rovesci si sono spostati nell’area interna della regione: interessate da codice giallo nel pomeriggio di oggi sabato 30 agosto, per rischio temporali e idrogeologico, la città metropolitana di Firenze e le province di Lucca, Siena, Pisa, Pistoia, Prato e Arezzo e parzialmente Livorno (con il territorio di Collesalvetti).

I fenomeni, anche intensi ma localizzati, sono comunque in attenuazione. Per la mattina di domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso e qualche banco di nebbia su tutta la regione, con possibili addensamenti di nubi nel pomeriggio e brevi rovesci non esclusi sui rilievi settentrionali, venti moderati da sud ovest sulla costa e l’arcipelago e deboli occidentali all’interno, mari mossi o poco mossi. Un nuovo peggioramento è atteso per martedì 2 settembre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.