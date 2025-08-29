Allerta Meteo Toscana: temporali, vento e mareggiate fino a domani

MeteoWeb

Migliorano le condizioni meteo in Toscana ma permane ancora un po’ di instabilità. La Sala operativa regionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 22 di stasera fino alle 13 di domani, sabato 30 agosto, limitatamente alle zone di nord-ovest e isole. Un altro codice giallo per vento e mareggiate, dalle 15 di oggi fino alle 13 di domani, riguarda invece la costa centro-settentrionale e le isole.

Oggi pomeriggio possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone orientali. Peggioramento nella notte e mattina di domani, con temporali anche forti sulla costa centro-settentrionale, localmente accompagnati da colpi di vento o grandinate. Instabile anche nel pomeriggio di domani con rovesci o temporali sulle zone interne.

