Allerta Meteo Trentino, attese piogge intense: picchi fino a 100mm

Il Trentino è interessato da masse d’aria umide e instabili provenienti da sud-ovest, che nelle prossime ore porteranno un marcato peggioramento delle condizioni meteo. In particolare, tra questa sera e la prossima notte sono attese precipitazioni diffuse e a tratti persistenti, localmente anche a carattere temporalesco intenso. Entro la serata di domani, venerdì 29 agosto, sono previsti mediamente tra i 40 e gli 80 millimetri di pioggia, con punte che in alcune zone potrebbero superare i 100 millimetri. Le precipitazioni potranno raggiungere intensità orarie pari a 30-40 millimetri o più. I temporali tenderanno a muoversi velocemente verso nord-est, con la possibilità di formazioni di sistemi convettivi quasi lineari (Qlcs) orientati sudovest-nordest. Oltre alle piogge intense, sono possibili forti raffiche di vento, fulminazioni e grandine.

La giornata di sabato 30 agosto sarà ancora instabile, soprattutto al mattino e nelle ore centrali, mentre per domenica è atteso un temporaneo miglioramento. Lo comunica Meteotrentino.

Si ricorda che fino alla mezzanotte di domani – venerdì 29 agosto – è attiva su tutto il territorio provinciale l’allerta gialla per temporali e precipitazioni intense, emessa dal Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna. I corsi d’acqua sono costantemente monitorati dai servizi competenti e, a titolo precauzionale, è prevista l’installazione delle reti di contenimento di eventuale materiale alla foce del Sarca.

