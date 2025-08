Allerta Meteo Trentino: in arrivo temporali e temperature autunnali

MeteoWeb

Allerta Meteo in Trentino: Meteotrentino comunica che fino a sabato sera correnti sud-occidentali umide ed instabili interesseranno il Nord Italia determinando tempo variabile con precipitazioni a tratti diffuse e localmente a carattere temporalesco intenso. Sabato le temperature saranno in ulteriore calo con valori massimi tipicamente autunnali, mentre la quota neve potrà abbassarsi fino 2800-3000 m circa. Da domenica e la prossima settimana i flussi in quota si disporranno da Nord/Ovest apportando aria più asciutta e stabile con temperature in aumento su valori vicini alla media del periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.