Allerta Meteo Trentino, temporali e piogge intense: rischio frane ed esondazioni

Il Dipartimento di Protezione Civile, foreste e fauna del Trentino ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e precipitazioni intense su tutto il territorio del Trentino a partire dalle 8 di domani, giovedì 28 agosto, e fino alla mezzanotte di venerdì 29. Secondo le previsioni meteorologiche, la fase più intensa è attesa nella serata di giovedì quando le precipitazioni potranno risultare localmente molto intense e anche a carattere di forte rovescio temporalesco. Entro la sera di venerdì potranno cadere mediamente 30-70 millimetri di pioggia ma localmente saranno possibili accumuli superiori a 100 millimetri.

A seguito delle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire da domani, criticità dovute principalmente a “erosioni e smottamenti, ruscellamenti con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide nei bacini idrografici, precipitazioni intense, fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole/medie dimensioni che potranno causare disagi ed effetti sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi”.

