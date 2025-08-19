Allerta Meteo Trentino: temporali dal pomeriggio e crollo delle temperature

MeteoWeb

MeteoTrentino comunica che al pomeriggio sera di oggi, martedì 19 agosto, è atteso in Trentino lo sviluppo di locali rovesci e temporali quasi stazionari. Dalla prossima notte alla sera di giovedì correnti sud-occidentali determineranno precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere temporalesco, ed un sensibile calo delle temperature massime. Entro la mattina di venerdì sono attesi mediamente 20-50 mm di pioggia ma in alcune zone si potranno verificare precipitazioni più abbondanti. Da venerdì i flussi in quota si disporranno da Nord-ovest favorendo un miglioramento del tempo ma con temperature vicine o inferiori alla media del periodo.

