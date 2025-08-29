Allerta Meteo Umbria: domani rovesci o temporali sparsi

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Umbria per rischio temporali emessa dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, sabato 30 agosto. Allerta gialla nello stesso periodo per il rischio idrogeologico tra Medio Tevere, l’area Chiascio-Topino e quella del Nera. Le previsioni meteo della Protezione Civile indicano per domani rovesci o temporali sparsi fin dal primo mattino, localmente più intensi sui settori centrali e meridionali della regione. I fenomeni andranno in progressivo esaurimento in serata. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione.

Tempo in miglioramento, invece, domenica 31 agosto quando è atteso cielo poco o irregolarmente nuvoloso con qualche innocuo addensamento nel corso della giornata e temperature in aumento nei valori massimi.

