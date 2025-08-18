Allerta Meteo Valle d’Aosta: domani temporali e rischio idrogeologico

MeteoWeb

Dopo l’ondata di caldo, in Valle d’Aosta ora è allerta meteo gialla per i temporali che domani, martedì 19 agosto, potrebbero causare problemi idrogeologici. Secondo il bollettino emesso dal Centro funzionale regionale, la zona più esposta è quella nordoccidentale della regione (ai confini con Svizzera, Francia e Piemonte), dove domani pomeriggio sono attesi “rovesci temporaleschi sparsi in movimento da ovest verso est, più frequenti e probabili sulle montagne di confine col Piemonte dove potranno essere localmente di forte intensità”, si legge nel bollettino di allerta.

“Nelle zone di allerta C e D, a partire dal primo pomeriggio di domani, le precipitazioni a carattere temporalesco possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km², problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

