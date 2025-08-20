Allerta Meteo Valle d’Aosta, attesi temporali nel pomeriggio: possibili dissesti

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diffuso un’allerta idrogeologica gialla valida oggi sul nord-ovest del territorio. L’area da monitorare è la dorsale di confine con Francia e Svizzera, dalla Valgrisenche a Breuil-Cervinia, passando per le valli del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. Il rischio – si legge – è “connesso alla possibile formazione di colate a seguito dei temporali pomeridiani attesi. Questi temporali possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti degli interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su bacini montani, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture”.

Per domani, giovedì 21 agosto, “alla luce delle previsioni emesse (possibili locali temporali) non si esclude la formazione di colate detritiche localizzate, comunque ascrivibili ad uno scenario di codice verde”, conclude il bollettino.

Lo zero termico oggi si attesta a 3.800 metri e la neve a 3.500 metri. Su tutto il territorio regionale sono attesi temporali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.