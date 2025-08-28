Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo nel Nord/Ovest

MeteoWeb

L’area di territorio in allerta idrogeologica “gialla” in Valle d’Aosta si riduce alla dorsale di confine con Francia e Svizzera: lo riporta il bollettino del Centro funzionale, valido dalle 14 di oggi. In particolare, lo scenario di codice giallo idrogeologico su tutta la dorsale di confine (dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le valli del Monte Bianco e il Gran San Bernardo) è legato a “temporali e saturazione elevata, a cui si aggiunge la vulnerabilità pregressa di alcuni settori dell’area di allerta (Valtournenche, Bionaz, Oyace)“. Sono possibili “localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi“. Dal punto di vista meteorologico sono attesi “oggi pomeriggio possibili rovesci, localmente temporaleschi e moderati, in particolare in tarda serata. Domani nel pomeriggio temporali localmente moderati a Sud-Est“. Per la giornata di domani è previsto il ritorno a una situazione ordinaria su tutta la regione.

