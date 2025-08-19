Allerta Meteo Veneto, arrivano forti piogge e temporali: codice giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Una perturbazione in arrivo da ovest pone fine ad un periodo di tempo per lo più stabile in Veneto (salvo qualche rovescio/temporale a tratti sulle zone montane), con temperature superiori alla norma anche in modo significativo. Mercoledì 20 e giovedì 21 sono previste delle fasi di instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; periodo più significativo tra il pomeriggio di mercoledì e il pomeriggio/sera di giovedì. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche) e, specie giovedì e in pianura, quantitativi localmente anche abbondanti per forti rovesci ripetuti e/o in lento spostamento.

Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha diramato un‘allerta gialla per rischio idrogeologico per forti temporali in quasi tutta la regione (ad eccezione del bacino Alto Piave). L’allerta è valida per tutte le giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 agosto.

Segnalato il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi, si legge nel bollettino di allerta.

