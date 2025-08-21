Maltempo Veneto, piogge in diminuzione ma resta l’allerta meteo gialla

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha aggiornato l’allerta meteo per criticità idrogeologica e idraulica in regione, valido dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domani, 22 agosto. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti nuvoloso. Attese piogge sparse/diffuse in progressivo diradamento, più probabili sulle zone centro-settentrionali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, si legge nel bollettino di allerta.

Alla luce delle previsioni, viene dichiarata allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali in tutto il territorio regionale, tranne nel bacino Alto Piave (Vene-A), e per criticità idrogeologica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vene-B), Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (Vene-D), Basso Brenta -Bacchiglione (Vene-E), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Vene-F), Livenza, Lemene, Tagliamento (Vene-G). È dichiarata inoltre allerta gialla per criticità idraulica nel bacino Basso Brenta-Bacchiglione (Vene-E) con riferimento al fiume Fratta.

Sono possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide, l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati o sottopassi. In caso di temporali, i fenomeni potrebbero essere intensi e in rapida evoluzione.

