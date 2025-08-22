Allerta Meteo Veneto: ancora codice giallo per temporali sulla pianura

MeteoWeb

Dopo il passaggio dell’intensa perturbazione tra mercoledì e giovedì, sul Veneto permangono fino a domenica inclusa delle condizioni di variabilità, con tempo a tratti instabile. Una prima fase di instabilità è prevista tra il pomeriggio/sera di venerdì 22 e la mattinata di sabato 23 agosto; saranno possibili delle precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie tra Prealpi e pianura dove non si esclude qualche isolato fenomeno intenso.

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l’allerta meteo gialla (fase di attenzione) per criticità idrogeologica nei bacini VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione) e VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna), valida dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani.

Saranno possibili l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. La criticità è dovuta principalmente alle pregresse condizioni di sofferenza nelle aree interessate dai fenomeni dei giorni 20 e 21 agosto, nel caso in cui si verifichino nuove precipitazioni.

