Allerta Meteo Veneto: ancora temporali, criticità lungo l’Adige e livelli di guardia a Verona

Continua il maltempo in Veneto. Nel pomeriggio di venerdì 29 agosto, nuova fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi che localmente potranno risultare anche forti, specie su Prealpi e pianura. Sabato 30 mattina e fino alle prime ore del pomeriggio, tempo a tratti instabile con possibili rovesci sparsi e locali temporali, in successivo diradamento ed esaurimento; non esclusi locali fenomeni intensi. Domenica 31, tempo in prevalenza stabile senza precipitazioni.

Alla luce di queste previsioni meteo, la Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato l’allerta meteo gialla (fase di attenzione) per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, e per criticità idrogeologica su tutti i bacini del Veneto eccetto Adige-Garda e Monti Lessini e Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. L’allerta è valida dalle 14.00 alla mezzanotte di oggi. È dichiarata la fase di attenzione lungo il fiume Adige per criticità idraulica fino alle ore 14.00 di domani, a causa dell’innalzamento dei livelli idrometrici con probabile superamento del primo livello di guardia nella sezione di Verona.

Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati o sottopassi. Nelle zone in allerta idraulica potrà verificarsi l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all’interno dell’alveo.

