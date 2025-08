Allerta Meteo Veneto: codice giallo per rovesci e temporali intensi

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un’allerta meteo, un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, che dichiara lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, ad eccezione del bacino Alto Piave. L’avviso vale dalle ore 13 di oggi fino alla mezzanotte di domenica 3 agosto 2025.

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, tra il pomeriggio di oggi, venerdì 1, e la serata di sabato 2 agosto sono attese condizioni di instabilità, con precipitazioni a tratti intense, anche sotto forma di rovesci e temporali e locali grandinate. I fenomeni saranno più diffusi e frequenti nella giornata di domani, con possibilità di episodi localmente intensi, soprattutto tra le Prealpi e la pianura.

