Alluvione a Batumi: piogge torrenziali allagano le strade e causano disagi | VIDEO

Una forte ondata di piogge ha provocato allagamenti in diverse strade di Batumi, in Georgia, con il quartiere Chaobi tra le aree più colpite. Le precipitazioni, intense e improvvise, hanno causato l’ingresso dell’acqua in cortili e seminterrati delle abitazioni, mettendo in difficoltà le persone che vivono in queste zone. La situazione ha provocato anche disagi al traffico, con strade impraticabili e difficoltà a spostarsi in città. Le autorità locali sono sotto pressione per rispondere alla richiesta di aiuto da parte dei residenti, che chiedono interventi urgenti per limitare i danni e prevenire nuovi disagi.

La situazione e le previsioni

Nel frattempo, i cittadini si stanno organizzando per affrontare le difficoltà quotidiane in un contesto che continua a presentare gravi problematiche legate alla gestione delle acque piovane. Le previsioni meteo suggeriscono che le condizioni avverse potrebbero persistere, alimentando il timore di ulteriori allagamenti. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma le richieste di supporto dalle zone più colpite aumentano ogni ora.