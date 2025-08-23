Alluvione in Messico, piogge torrenziali a Peñuelas: 2 morti, trascinati dalla furia dell’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Le forti precipitazioni che hanno colpito il Messico hanno avuto conseguenze tragiche nella zona di Peñuelas, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di 2 persone. Secondo i primi rapporti, le vittime sarebbero state travolte dalla corrente generata dall’esondazione di un canale di scolo, ingrossato dalle piogge intense. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno segnalato la presenza dei corpi in un’area di forte accumulo d’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Querétaro, la Protezione Civile e i soccorritori, ma per le 2 persone non c’era ormai nulla da fare.