MeteoWeb

Un’alluvione ha colpito la località di Lermontovo, nel distretto di Tuapse, una rinomata località turistica sulla costa del Mar Nero in Russia. Le piogge torrenziali, unite alle caratteristiche geografiche della zona, hanno provocato forti correnti che hanno trascinato enormi quantità di detriti lungo i fiumi. Le inondazioni, fenomeno non raro in quest’area, possono diventare letali a causa della conformazione montuosa che convoglia rapidamente l’acqua verso la costa.