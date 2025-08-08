Alluvioni in Cina, 10 morti e 33 dispersi nel Gansu

MeteoWeb

Secondo quanto riportato oggi dai media statali, alluvioni lampo hanno colpito la provincia di Gansu, nel Nord/Ovest della Cina: 10 persone sono morte e 33 sono disperse. “Dal 7 agosto, piogge torrenziali continue hanno provocato inondazioni improvvise”, ha riferito l’emittente televisiva nazionale CCTV, precisando che “10 persone sono morte e 33 sono disperse”.