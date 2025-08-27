Alluvioni e frane dopo il passaggio del tifone Kajiki: almeno 8 morti tra Vietnam e Thailandia

MeteoWeb

Forti piogge hanno provocato alluvioni e frane in diverse aree del Sud/Est asiatico, causando almeno 8 vittime e diversi dispersi, a seguito del passaggio del tifone Kajiki. In Vietnam, le precipitazioni intense hanno colpito le province settentrionali e centrali: 7 persone sono morte, una risulta dispersa e 34 sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dai media statali. In alcune zone del Nord/Est del Paese in una sola notte sono caduti quasi 20 cm di pioggia, con conseguenti allerta per le aree lungo i fiumi più soggette a esondazioni.

Anche in Thailandia si sono registrati gravi disagi: nella città settentrionale di Chiang Mai una persona è morta e un’altra è dispersa a causa di una frana. Il Dipartimento thailandese per la prevenzione e la mitigazione dei disastri ha riferito che numerose abitazioni sono state colpite e alcune persone hanno riportato ferite in seguito ad alluvioni lampo e frane nelle province settentrionali. L’Ufficio Meteorologico della Thailandia ha emesso un’allerta per forti piogge nelle regioni settentrionali e nordorientali, invitando residenti delle zone collinari e delle aree basse lungo i corsi d’acqua a prestare la massima attenzione al rischio di inondazioni e frane.

Il tifone Kajiki aveva toccato terra lunedì pomeriggio nel Vietnam centrale, costringendo migliaia di persone a fuggire dalle zone a rischio. Prima di raggiungere il Vietnam, la tempesta aveva già portato vento e pioggia sull’isola cinese di Hainan, nel Sud della Cina.