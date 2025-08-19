Alluvioni in India, Mumbai sott’acqua: allerta meteo massima | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mumbai è stata nuovamente colpita da forti piogge, che hanno provocato ritardi nei voli, interruzioni nei servizi ferroviari e la chiusura delle scuole. L’India Meteorological Department (IMD) ha emesso il massimo livello di allerta per la città finanziaria, prevedendo intense precipitazioni e raffiche di vento fino a 65 km/h per diverse ore. Secondo una stazione meteorologica di Santacruz, sul lato occidentale della città, nelle 24 ore fino alle 08:30 di lunedì 19 agosto sono caduti 238,2 mm di pioggia, il volume più alto registrato in un solo giorno per il mese di agosto dal 2020. Le strade di Mumbai sono allagate e la circolazione risulta gravemente compromessa.

La città, densamente popolata e situata sulla costa, è particolarmente vulnerabile agli allagamenti durante il monsone. Episodi passati, come le devastanti inondazioni del 2005 che causarono oltre 400 vittime, hanno evidenziato la fragilità dei trasporti e delle infrastrutture urbane in caso di piogge straordinarie.

La compagnia IndiGo ha segnalato ritardi nei voli a causa delle condizioni meteorologiche, mentre il Brihanmumbai Municipal ha confermato la chiusura di tutte le scuole e università della città.