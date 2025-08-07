Alluvioni in Lituania, il governo valuta lo stato di emergenza per il settore agricolo

MeteoWeb

Il governo lituano discuterà nei prossimi giorni la dichiarazione dello stato di emergenza per il settore agricolo del Paese. L’ha annunciato oggi il ministro dell’Agricoltura lituano, Ignas Hofmanas. La misura si è resa necessaria per contrastare gli effetti delle alluvioni che hanno interessato l’ampia zona della Lituania nel corso degli ultimi due mesi, causando ingenti danni alle coltivazioni estive. Secondo quanto affermato dal ministro, la dichiarazione dello stato di emergenza intende essere una misura di sostegno nei confronti degli agricoltori a fronte delle difficoltà creditizie cui la situazione potrebbe svilupparsi. La vicina Lettonia ha dichiarato lo stato di emergenza per il settore agricolo due giorni fa per le medesime ragioni.