Alpinista bloccato da masso a 4000 metri: ferito sul Monte Bianco

MeteoWeb

Un alpinista è rimasto incastrato con una gamba sotto un masso di grosse dimensioni poco sotto i 4000 metri di quota sul Monte Bianco. Il Soccorso Alpino valdostano lo ha recuperato verso le 9 al Col du Diable: i tecnici hanno dovuto vincolare il masso alla parete, spostarlo con apparecchiature specifiche e poi intervenire sull’alpinista, rimasto ferito, che è stato imbarellato, stabilizzato e poi trasportato sull’elicottero con il verricello. Si tratta di un ventinovenne italiano che è stato ricoverato all’ospedale di Aosta in condizioni non gravi. I quattro alpinisti che erano con lui sono stati accompagnati a Courmayeur.