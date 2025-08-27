Alpinista ferita da scarica di sassi sulle Apuane: salvata dal casco

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, la stazione di Querceta del Soccorso Alpino è stata attivata, insieme all’elicottero Pegaso 3 del 118, per soccorrere un’alpinista sulle Apuane. Durante un’arrampicata in falesia a Candalla, in località Casoli nel comune di Camaiore (Lucca), l’alpinista, una 30enne della provincia di Pisa, è stata colpita da una scarica di sassi e detriti pietrosi staccatisi dalla parete, riportando dei traumi. Provvidenziale è stato il casco per proteggere l’escursionista in quota. Sul posto sono state effettuate le prime cure da parte dei sanitari intervenuti con i Vigili del Fuoco. Una volta stabilizzata, la paziente è stata portata in elicottero in codice giallo (media gravità) all’ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello di Pisa.