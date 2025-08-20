Alpinista italiano muore sul Pobeda Peak: aveva tentato di soccorrere l’alpinista russa ferita

MeteoWeb

Un alpinista italiano è morto sul Pobeda Peak (Picco delle Vittoria), montagna di 7.439 metri e vetta più alta della catena del Tian Shan al confine tra Kirghizistan e Cina. La notizia è stata riportata dai media kirghisi e da ‘Lo Scarpone’, il portale del Club Alpino Italiano. L’alpinista italiano è morto dopo aver tentato due volte di soccorrere l’alpinista russa di 47 anni, Natalia Nagovitsyna, che nel corso della scalata si è fratturata una gamba. Il corpo senza vita dell’alpinista italiano – non sono state ancora ufficializzate le generalità – al momento si trova in una grotta.

Nagovitsyna, che quattro anni fa aveva perso il marito Sergej sul Khan Tengri, è bloccata da sette giorni a circa 7.200 metri.