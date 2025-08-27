Alpinista muore precipitando dal Cervino: stava scendendo dall’Hörnli

MeteoWeb

Un alpinista sudcoreano di 58 anni è morto sul versante svizzero del Cervino dopo essere precipitato dalla cresta dell’Hörnli, a circa 4mila metri di altitudine. A dare l’allarme è stato il compagno di ascensione, rimasto illeso. I due avevano da poco raggiunto la vetta e stavano scendendo. L’incidente, di cui la Polizia cantonale del Vallese ha dato notizia oggi, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 24 agosto. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.