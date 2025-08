Quattro alpinisti bloccati sul Cervino: il vento ostacola l’intervento

MeteoWeb

È in corso sul Cervino un intervento del Soccorso Alpino Valdostano, avviato da una chiamata ricevuta dalla Centrale Unica del Soccorso poco prima delle 20. Tre alpinisti di nazionalità italiana hanno raggiunto la Capanna Carrel (3800 metri di quota) e hanno richiesto soccorso perché il quarto componente del gruppo è in difficoltà e non è in grado di salire oltre la corda della Cheminée, poco sotto la Capanna, e presenta sintomi di ipotermia. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero, ma le raffiche di vento forte non hanno permesso la calata con verricello sulla corda della Cheminée. I tecnici sono stati quindi verricellati a quota 3500 metri, nei pressi del Colle del Leone. Da lì, con tecnica alpinistica, hanno raggiunto l’alpinista in difficoltà e lo hanno portato alla Capanna Carrel.

Si sta valutando di tentare ulteriori avvicinamenti in elicottero per recuperare i quattro alpinisti e i soccorritori. Nel caso fosse impossibile a causa del vento, si tenterà ancora domani mattina.