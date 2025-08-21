Due alpinisti bloccati sul Monte Rosa: soccorsi in elicottero impossibili per maltempo

MeteoWeb

Due alpinisti sono bloccati sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera. I due hanno un problema tecnico – la corda è incastrata nelle doppie e non hanno più corda per continuare la discesa – che non consente loro la progressione in sicurezza. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità in quota. I tecnici del Soccorso Alpino valdostano hanno tentato l’avvicinamento via terra ma la salita lungo i canaloni che portano alla zona in cui sono bloccati gli alpinisti, a quota 4.070 metri, è altamente pericolosa a causa dei carichi di neve instabile e del conseguente pericolo di valanga associato alla presenza di crepacci. Anche il Soccorso Alpino svizzero ha tentato l’avvicinamento in elicottero dal versante elvetico, con esito negativo.

L’operatore del Soccorso Alpino valdostano che lavora nella centrale unica del soccorso è in contatto con gli alpinisti, e ha consigliato loro di ripararsi in attesa di una eventuale finestra meteo che potrà consentire l’avvicinamento in elicottero, considerata l’unica soluzione possibile per il recupero.