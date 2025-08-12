Tragedia in Alto Adige, precipitano in Val Passiria: morti padre e figlio

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne dell’Alta Val Passiria, in Alto Adige: padre e figlio sono morti dopo essere precipitati in alta montagna sopra l’abitato di Plan in Passiria. Le ricerche erano scattate ieri sera a seguito del mancato rientro a casa dei due. Le vittime sono originarie di San Martino in Val Passiria.

I due corpi senza vita sono stati ritrovati questa notte verso le 2 ad un’altitudine di circa 2.600 metri, non distante dal bivacco ‘Josef Pixner’, noto negli ambienti alpinistici nella dizione tedesca ‘Rauhjoch-Biwak’. Secondo le prime informazioni, Martin Gufler, 25 anni, e suo padre Karl Josef Ilmer, 67 anni, sono precipitati su un tratto difficile non distante dall’Alta Via ‘Tiroler Hohenweg’.

Nella serata di ieri, i familiari, preoccupati del mancato rientro dall’escursione del padre e del figlio, hanno dato l’allarme. Impegnati nelle ricerche il Soccorso Alpino della Val Passiria (Plan, Moso e Plata), il Soccorso Alpino e sezione aerea della Guardia di Finanza, e i Carabinieri.