L’Amazzonia è più resiliente al clima del previsto: improbabile un collasso totale, lo studio

MeteoWeb

Contrariamente alla diffusa preoccupazione per un imminente e irreversibile ‘punto di non ritorno’ climatico, uno studio recente condotto dai ricercatori della Yale School of the Environment suggerisce che la foresta amazzonica è sorprendentemente diversificata e resiliente. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Climate Change, evidenzia che la risposta dell’ecosistema amazzonico al degrado e ai cambiamenti climatici varia notevolmente a seconda della regione, rendendo improbabile un collasso totale e simultaneo.

Per decenni, scienziati e ambientalisti hanno temuto che una combinazione di deforestazione e riscaldamento globale potesse spingere l’Amazzonia oltre un punto di svolta, trasformandola da un prezioso pozzo di assorbimento del carbonio in una sua emettitrice netta. Tuttavia, i risultati di questo studio offrono una prospettiva più sfumata. Analizzando vari processi ecologici che interagiscono in modi diversi in ogni area, i ricercatori hanno scoperto che non esiste un singolo ‘effetto domino’ in grado di innescare il collasso dell’intero sistema.

Una capacità di recupero notevole

Jennifer Brando, autrice principale della ricerca, ha sottolineato che l’Amazzonia dimostra una capacità di recupero notevole. Ampi tratti della foresta, infatti, hanno un alto potenziale di rigenerazione, a patto che l’impatto umano, descritto metaforicamente come un “martellamento”, venga ridotto drasticamente.

I risultati dello studio evidenziano che, sebbene il cambiamento climatico rappresenti una minaccia seria, non sembra essere l’unico fattore in grado di provocare un collasso totale. La deforestazione, gli incendi e le pratiche di utilizzo del suolo insostenibili rimangono le principali forze motrici del degrado.

Un approccio più pratico e localizzato

Questo sposta l’attenzione delle politiche di conservazione dalla ricerca di un punto di non ritorno climatico a un approccio più pratico e localizzato. In sintesi, la ricerca suggerisce che la strategia più efficace per salvaguardare la salute a lungo termine dell’Amazzonia non è la speranza che non venga raggiunto un punto di svolta climatico, ma l’impegno concreto per implementare soluzioni locali, come la riduzione degli incendi, la promozione della riforestazione e, soprattutto, il freno alla deforestazione.