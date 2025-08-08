Ambiente, allarme in Amazzonia: aumenta la deforestazione in Brasile

MeteoWeb

La deforestazione in Amazzonia brasiliana ha registrato un aumento del 4% negli ultimi 12 mesi, secondo i dati annuali del Ministero dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici. Tra agosto 2024 e luglio 2025 sono stati persi 449,5 ettari di foresta, superando i 432,1 ettari del periodo precedente. I dati, elaborati dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (INPE) tramite il sistema Deter, evidenziano una preoccupante inversione di tendenza.

Nonostante l’aumento, il Ministro dell’Ambiente, Marina Silva, ha dichiarato che la deforestazione può essere considerata “stabilizzata entro certi limiti“, ribadendo l’impegno del governo a raggiungere l’obiettivo “zero deforestazione” entro il 2030.

Nel frattempo, la stagione degli incendi si intensifica. Sebbene il numero di focolai sia diminuito drasticamente del 74% rispetto all’anno scorso (7.738 contro 30.354), il mese di agosto è storicamente uno dei più critici per gli incendi.