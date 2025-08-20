Antartide, prove crescenti di cambiamenti ambientali improvvisi e irreversibili

MeteoWeb

Negli ultimi anni, un numero crescente di ricerche ha messo in luce segnali inequivocabili di cambiamenti improvvisi e potenzialmente irreversibili nell’ambiente antartico. Secondo una revisione pubblicata su Nature da un team internazionale di scienziati, l’Antartide si sta dimostrando più vulnerabile di quanto si pensasse, con trasformazioni che non solo minacciano gli ecosistemi polari, ma hanno ripercussioni su scala planetaria. Dopo decenni di relativa stabilità, dal 2014 il ghiaccio marino che circonda il continente ha subito un drastico declino, raggiungendo nel 2023 i livelli più bassi mai registrati.

Le osservazioni mostrano anomalie fino a sette deviazioni standard al di sotto della media storica, un dato che gli scienziati interpretano come il segnale di un vero e proprio “cambio di regime”. A differenza dell’Artico, la perdita di ghiaccio antartico potrebbe rivelarsi in parte irreversibile, poiché strettamente legata al riscaldamento delle acque profonde dell’Oceano Meridionale.

La riduzione della banchisa non è un dettaglio: diminuisce l’albedo (riflettività) della superficie terrestre, favorendo un maggiore assorbimento di calore e accelerando il riscaldamento regionale e globale.

Rallentamento della circolazione oceanica

Un altro campanello d’allarme riguarda la Circolazione Meridionale Antartica, responsabile della formazione dell’Acqua di Fondo Antartica che regola il clima globale, trasportando calore, carbonio e ossigeno negli oceani. Le osservazioni indicano un rallentamento fino al 30% in alcune aree dal 1990 a oggi. Modelli climatici ad alta risoluzione suggeriscono che entro il 2050 la formazione di acqua densa potrebbe ridursi di oltre il 40%, con effetti a catena su accumulo di CO₂ negli oceani, scioglimento dei ghiacci e innalzamento del livello del mare.

Ghiacci continentali a rischio di collasso

Il destino della Calotta Antartica Occidentale (WAIS) preoccupa particolarmente. Gli studiosi avvertono che la soglia critica per un suo collasso irreversibile potrebbe essere già stata superata o esserlo a breve, anche nello scenario più ottimistico di riduzione delle emissioni. Tale processo, alimentato dall’instabilità dei ghiacci marini e dall’ingresso di acque calde sotto le piattaforme glaciali, potrebbe innescare “cascate di tipping points” a livello globale, con innalzamenti del mare di diversi metri nei secoli futuri.

Ecosistemi in trasformazione

Gli impatti non riguardano solo ghiaccio e oceani. L’Antartide sta vivendo una rapida trasformazione biologica. Alcune specie, come i muschi terrestri, si stanno espandendo con il ritiro dei ghiacci, mentre altre, come i pinguini imperatore, affrontano tassi crescenti di fallimento riproduttivo a causa della perdita del ghiaccio marino stabile. L’alterazione della produttività del fitoplancton, già in calo del 18% in 25 anni, rischia di compromettere l’intera catena alimentare oceanica e ridurre la capacità del mare di assorbire CO₂.

Un rischio globale

Gli autori dello studio sottolineano come i cambiamenti improvvisi osservati in Antartide siano collegati da feedback amplificanti: la perdita di ghiaccio marino accelera il riscaldamento degli oceani, che a sua volta destabilizza le piattaforme glaciali, alimentando ulteriori trasformazioni ecologiche. Il sistema climatico rischia di entrare in una spirale di cambiamenti irreversibili con conseguenze planetarie.