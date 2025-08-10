Anzio, incendio in un ex fabbricato pieno di rifiuti: evacuato supermercato, una persona intossicata

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato in un grande fabbricato in cemento in disuso colmo di immondizia, un container per il recupero del cartone e la vegetazione limitrofa. E’ accaduto ad Anzio, Roma, e sono intervenuti i vigili del fuoco in via Giovanni Verga all’angolo con via delle Cinque Miglia con due squadre e all’autobotte. Il denso fumo ha costretto i vigili de fuoco a far evacuare il supermercato limitrofo al luogo dell’incendio. E’ intervenuto anche il 118 per soccorrere una persona intossicata. L’incendio è ancora in atto e le squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo sia all’interno della struttura che all’esterno. Sul posto anche le forze dell’ordine.