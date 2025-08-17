Aramco punta su Jafurah: maxi accordo per il più grande giacimento di gas non associato saudita

MeteoWeb

Jafurah è il più grande giacimento di gas non associato del Regno dell’Arabia Saudita, con una capacità stimata di 229 trilioni di piedi cubi standard di gas grezzo e 75 miliardi di barili di condensato. È un elemento chiave nei piani di Aramco per aumentare la capacità produttiva di gas del 60% tra il 2021 e il 2030, per soddisfare la crescente domanda. Nell’ambito della transazione, una controllata di nuova costituzione, Jafurah Midstream Gas Company (JMGC), affitterà i diritti di sviluppo e utilizzo dell’impianto di gas di Jafurah Field e dell’impianto di frazionamento di NGL di Riyas, per poi restituirli ad Aramco per un periodo di 20 anni. JMGC riceverà una tariffa da pagare da Aramco in cambio della concessione ad Aramco del diritto esclusivo di ricevere, elaborare e trattare il gas grezzo di Jafurah. Aramco deterrà una quota di maggioranza del 51% in JMGC, mentre il restante 49% sarà detenuto da investitori guidati da GIP.