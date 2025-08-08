Argotec svela “Curie”: il cuore elettrico che spingerà i satelliti nello Spazio profondo

MeteoWeb

L’azienda italiana Argotec, leader nella progettazione di satelliti e sottosistemi, ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe ridefinire il futuro delle missioni spaziali: Power Suite Curie. Presentata in un articolo tecnico alla Small Satellite Conference di Salt Lake City, questa tecnologia promette di spingere i satelliti in angoli inesplorati dell’universo.

Curie: il cuore pulsante delle missioni nel profondo spazio

Curie è una PCDU (Power Conditioning and Distribution Unit) di nuova generazione, descritta come il “cuore elettrico” dei satelliti. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è progettata per gestire l’energia a bordo dei satelliti in condizioni estreme, a oltre 24 milioni di chilometri dalla Terra e sotto intensa radiazione solare. Questa innovazione, sviluppata in co-ingegneria con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), rappresenta un salto di qualità per l’industria spaziale internazionale, mirando a supportare missioni pionieristiche nel profondo spazio e nel monitoraggio del meteo spaziale.

La missione HENON: un banco di prova nel cosmo

Grazie al suo design modulare, compatto e alla sua resistenza alle radiazioni senza precedenti, Curie alimenterà la missione HENON, che verrà lanciata nel 2026. HENON, un dimostratore tecnologico finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’ESA, raggiungerà la Distant Retrograde Orbit (DRO), a 24,6 milioni di chilometri dalla Terra. Durante il suo viaggio solitario, Curie garantirà l’affidabilità energetica del satellite, consentendo a HENON di raccogliere dati cruciali sull’attività solare e sul meteo spaziale, anche quando l’esposizione alle radiazioni sarà massima.

Un salto di qualità per l’industria spaziale italiana e internazionale

“Curie rappresenta un cambio di paradigma per l’industria spaziale italiana e internazionale“, commenta David Avino, CEO di Argotec. “Con questa tecnologia, abiliteremo una nuova generazione di missioni di esplorazione robotica in grado di spingere la ricerca scientifica oltre i confini attuali. Abbiamo un team incredibile che dimostra quotidianamente come innovazione, visione e collaborazione possano plasmare il futuro dello spazio, superando i limiti precedenti. Siamo orgogliosi di portare avanti il nostro know-how e rafforzarlo al servizio della Scienza: lo Spazio Profondo è la nostra storia, ci ha resi ciò che siamo oggi, ed è una sfida che siamo pronti ad affrontare di nuovo insieme a ESA e ASI, partner consolidati in tanti anni di programmi di successo a cui abbiamo lavorato“.