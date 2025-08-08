Arriva ondata di caldo in Francia: allerta arancione in 17 dipartimenti del Sud

Un’intensa ondata di caldo, partita dal Sud della Francia, si sta espandendo su tutto il territorio, portando a un’allerta arancione in 17 dipartimenti. Météo-France ha lanciato l’allarme, parlando di un “aumento generalizzato” delle temperature e di un’escalation che continuerà anche nei prossimi giorni. Già da mezzogiorno, dipartimenti come Rodano, Loira e Isère erano in stato di allerta, ma la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. A partire da domani, a mezzogiorno, si aggiungeranno alla lista altre 11 aree, tra cui la Dordogna, l’Aude e la Savoia.
Le previsioni per il fine settimana sono roventi: oggi pomeriggio sono attesi +36/+38°C, con picchi di +39°C, in diverse zone dell’Occitania e dell’area centro-orientale. Le notti non offrono sollievo, con minime che hanno già toccato i +19/+22°C. L’ondata di calore, che Météo-France definisce “torrida“, continuerà ad accentuarsi all’inizio della prossima settimana, senza mostrare segni di attenuazione.