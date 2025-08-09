Gli astronauti Crew-10 tornano sulla Terra dopo quasi 5 mesi sulla ISS: ammaraggio al largo della California | VIDEO

MeteoWeb

Dopo aver trascorso quasi cinque mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), gli astronauti della missione Crew-10 di SpaceX sono tornati sulla Terra oggi. La capsula Crew Dragon della missione, chiamata Endurance, è ammarata nell’Oceano Pacifico al largo della costa californiana alle 17:33 italiane. Come suggerisce il nome, Crew-10 è la decima missione operativa con astronauti che SpaceX ha effettuato da e per la Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA, tramite il Commercial Crew Program (CCP) dell’agenzia.

I membri dell’equipaggio sono Anne McClain e Nichole Ayers della NASA, Takuya Onishi della JAXA (Agenzia Spaziale Giapponese) e Kirill Peskov di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. McClain comanda la Crew-10, Ayers è il pilota e Onishi e Peskov sono specialisti di missione.

Crew-10 è il primo volo spaziale per Ayers e Peskov e il secondo per McClain e Onishi. Onishi ha ricoperto il ruolo di comandante dell’attuale Spedizione 73 della ISS da aprile fino a martedì 5 agosto, quando ha ceduto il comando al cosmonauta Sergey Ryzhikov.

La missione Crew-10

La missione è partita a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX il 14 marzo ed è arrivata alla ISS due giorni dopo. I quattro astronauti della Crew-10 si sono subito dedicati al lavoro scientifico, che ha assorbito gran parte del loro tempo nei mesi successivi.

“Durante la loro permanenza nello spazio, l’equipaggio ha studiato i cambiamenti mentali e fisici causati dallo spazio negli astronauti, il flusso sanguigno dal cervello al cuore, le future tecniche di navigazione lunare e altro ancora“, hanno scritto i funzionari della NASA in un blog post.

Gli ingranaggi per la partenza della Crew-10 hanno iniziato a girare sabato 2 agosto, quando la missione Crew-11 di SpaceX, composta da quattro astronauti, è arrivata alla ISS. Gli astronauti della Crew-10 hanno trascorso alcuni giorni a consigliare i loro sostituti, poi si sono concentrati sulla preparazione per il ritorno sulla Terra e hanno riflettuto sulla loro esperienza orbitale.

“Abbiamo potuto realizzare molte cose operative davvero straordinarie“, ha detto Ayers durante una cerimonia di addio martedì 5 agosto. “Abbiamo potuto ammirare panorami spettacolari, ci siamo fatti delle grandi risate e abbiamo trascorso dei momenti meravigliosi insieme”, ha aggiunto. “Penso che ce ne andiamo con il cuore pieno di gratitudine e siamo emozionati di vedere dove andrà la Stazione Spaziale Internazionale dopo il nostro ritorno a casa”.

La partenza

I portelli tra Endurance e la ISS si sono chiusi alle 22:20 di venerdì 8 agosto e la capsula si è sganciata circa due ore dopo, alle 00:05 di oggi, sabato 9 agosto. L’Endurance ha quindi iniziato le manovre per il rientro sulla Terra, preparando l’ammaraggio avvenuto oggi. Dopo l’ammaraggio, la capsula sarà recuperata da una nave di SpaceX e issata a bordo. Solo allora gli astronauti potranno respirare di nuovo l’aria della Terra, per la prima volta dopo mesi.

Missione Crew-10, il dispiegamento dei paracadute della capsula Endurance

Primo rientro nel Pacifico per una missione SpaceX CCP

Questo è il primo rientro nell’Oceano Pacifico per una missione SpaceX CCP; tutti i precedenti voli di questo tipo sono ammarati al largo della costa della Florida. SpaceX ha recentemente adottato i rientri sulla costa occidentale degli USA per tutte le sue missioni Dragon, sia con equipaggio che senza, per ridurre al minimo il rischio che la caduta di detriti spaziali potesse danneggiare cose o ferire persone.

Tuttavia, Crew-10 non è la prima missione di astronauti SpaceX di qualsiasi tipo ad atterrare nel Pacifico: i voli privati Fram2 e Axiom 4 lo hanno già fatto all’inizio di quest’anno.