Gli astronauti imparano la geologia lunare in un fiordo in Norvegia | FOTO

L’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet e Jessica Wittner della NASA sono gli apprendisti per l’ultima fase della campagna geologica PANGAEA dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). A loro si unisce Arnaud Prost, membro della Riserva Astronauti dell’ESA, nell’ambito di un accordo di cooperazione tra l’ESA e l’agenzia spaziale francese CNES. Questa è la quarta volta che gli astronauti visitano questo angolo dell’Artico per addestrarsi con l’ESA sulla geologia lunare. Le Lofoten sono uno dei pochi luoghi al mondo a condividere le caratteristiche geologiche con le regioni luminose e riccamente craterizzate della Luna: gli altopiani lunari.

I tre astronauti hanno già completato le sessioni PANGAEA in tutta Europa, concentrandosi sulle competenze geologiche fondamentali sul campo in Italia, sui crateri da impatto in Germania e sul vulcanismo in Spagna.

L’erosione dei ghiacciai rivela rocce simili a quelle lunari

Un tempo sepolta sotto enormi calotte glaciali e ghiacciai, la regione delle Lofoten è stata scolpita e levigata nel corso di migliaia di anni, formando picchi spettacolari e ampie valli. Questa scultura glaciale ha portato alla luce vaste aree di una roccia cristallina insolita: l’anortosite. Sebbene l’anortosite sia rara sulla Terra, costituisce una parte significativa della superficie lunare.

“Le Lofoten offrono una delle migliori esposizioni di anortosite sulla Terra. È il luogo ideale per introdurre gli astronauti a queste rare rocce intrusive e per affinare le loro competenze geologiche sul campo in preparazione alle prossime fasi dei voli spaziali umani“, afferma Samuel Payler, direttore del corso PANGAEA.

Altro lavoro sul campo

Prima di partire per l’esplorazione, gli astronauti analizzeranno le immagini spettrali di satelliti e droni, insieme a mappe geologiche dettagliate, per pianificare le loro attività di esplorazione. Dotati di microscopi, spettrometri e strumenti geologici, i tirocinanti lavoreranno per risolvere il mistero della formazione di queste anortosite e scoprire parallelismi con quelle presenti sulla superficie lunare.

I tirocinanti si affideranno a un’app personalizzata, l’Electronic Field Book, per documentare le loro scoperte scientifiche e produrre una mappa geologica durante l’esplorazione dell’area.

“È un vero e proprio test per le capacità di esplorazione scientifica degli astronauti a più livelli, che richiede loro di combinare conoscenze teoriche, comunicazione efficace ed esperienza pratica sul campo per dare un senso a un ambiente naturale complesso“, afferma Samuel.

Dai piccoli dettagli al quadro generale

Durante la spedizione norvegese, gli astronauti trascorreranno del tempo esplorando in autonomia. Gli istruttori li incoraggiano a concentrarsi sui piccoli dettagli per acquisire una comprensione geologica più ampia e avere una visione d’insieme.

“Vogliamo aprire nuove dimensioni nel modo in cui esplorano. Combinando immagini orbitali e spettrali con la validazione sul campo, acquisiranno una comprensione più approfondita di come gli elementi chiave di una missione di esplorazione scientifica interagiscono tra loro e impareranno a sfruttare questi strumenti per massimizzare le possibilità di fare nuove e significative scoperte“, afferma Loredana Bessone, responsabile del progetto PANGAEA.

Nelle future missioni sulla Luna, gli scienziati utilizzeranno una serie di strumenti per pianificare meticolosamente i luoghi in cui gli astronauti atterreranno ed esploreranno. Ma una volta sulla superficie lunare, saranno le competenze geologiche degli astronauti a rivelarsi cruciali per il successo della missione.

Il corso PANGAEA dell’ESA fornisce agli astronauti conoscenze sulla geologia terrestre e planetaria dal 2016. Il corso ha formato 16 astronauti di quattro agenzie spaziali per diventare partner efficaci di scienziati e ingegneri nella progettazione e nell’esecuzione di future missioni di esplorazione.