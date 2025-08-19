Astronomia, nuovo metodo scova le supernove in tempi record: lo studio

MeteoWeb

Le supernove, esplosioni stellari tra i fenomeni più violenti e luminosi dell’Universo, possono essere scovate in tempi record grazie a un nuovo metodo che permette di individuarle entro appena 24-48 ore dal primo bagliore. Lo dimostra uno studio pilota pubblicato su Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dal team di Lluis Galbany dell’Istituto di scienze spaziali di Barcellona. I ricercatori hanno raccolto i dati relativi a dieci supernove osservate grazie al Gran Telescopio Canarias: la maggior parte è stata osservata entro sei giorni dall’esplosione stimata e, in due casi, entro 48 ore.

Il protocollo prevede una prima fase rapida di individuazione dei candidati, basata su due criteri: il segnale luminoso deve essere assente nelle osservazioni della notte precedente, e la nuova sorgente deve trovarsi all’interno di una galassia. Quando questi criteri sono soddisfatti, parte la richiesta di ottenere lo spettro con lo strumento Osiris, montato sul Gran Telescopio Canarias. Lo spettro della luce può svelare se si tratta di una supernova da collasso del nucleo, generata da una stella super-massiccia, oppure di una supernova termonucleare, frutto di una stella che non supera le otto masse solari.

“Sapere dell’esistenza di una supernova nei suoi primissimi momenti – spiega Galbany – ci permette anche di cercare altri tipi di dati sullo stesso oggetto, come la fotometria raccolta da strumenti come la Zwicky Transient Facility (Ztf) e Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) che abbiamo usato nello studio. Questi profili mostrano come cresce la luminosità nelle fasi iniziali; se nella curva vediamo piccoli ‘bump’, significa che potrebbe esserci un’altra stella in un sistema binario, inghiottita dall’esplosione”.

I risultati dello studio pilota dimostrano “che un programma spettroscopico di risposta rapida, ben coordinato con survey fotometriche, può realisticamente produrre campioni con spettri entro un giorno dall’esplosione – sottolinea Galbany – aprendo la strada a studi sistematici delle primissime fasi nelle grandi survey imminenti come La Silla Southern Supernova Survey e la Legacy Survey of Space and Time, entrambe in Cile”.