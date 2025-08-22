Astronomia: possibili forme di vita aliene nel passato di Cerere

MeteoWeb

La ricerca di forme di vita aliene ha spinto gli astronomi a esplorare gli angoli più remoti del cosmo, ma un nuovo studio suggerisce che forse non abbiamo bisogno di guardare così lontano da casa. Secondo i ricercatori della NASA, il pianeta nano ghiacciato Cerere potrebbe un tempo aver ospitato forme di vita microbica. Sebbene gli scienziati non siano certi che siano mai emerse creature viventi, ora sono sicuri che Cerere avesse le condizioni giuste per consentire a quella vita di sopravvivere.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che Cerere nasconde sotto la superficie laghi di acqua salata e molecole di carbonio organico, due degli ingredienti necessari alla vita. Ma sul pianeta nano non c’è ancora nulla di cui i microbi possano nutrirsi.

Ora, utilizzando modelli computerizzati per simulare il passato di Cerere, i ricercatori hanno dimostrato che non è sempre stato così. Tra 2,5 e 4 miliardi di anni fa, l’acqua riscaldata radioattivamente avrebbe creato “cibo per microbi” che avrebbe potuto supportare forme di vita semplici. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science Advances.

Cibo per microbi su Cerere

Oggi Cerere, che si trova tra le orbite di Marte e Giove, è una landa desolata e ghiacciata. Nel 2018, la missione Dawn della NASA ha scoperto che gli strati riflettenti sulla superficie del pianeta erano in realtà residui di sale provenienti da liquidi che un tempo ribollivano nel terreno. Questo liquido proveniva da vaste riserve sotterranee di salamoia, che ora hanno una temperatura di circa -63°C, decisamente troppo fredda per sostenere qualsiasi forma di vita conosciuta.

Tuttavia, tra 500 milioni e due miliardi di anni dopo la formazione di Cerere, il decadimento dei minerali radioattivi presenti nell’interno roccioso avrebbe prodotto una fornitura costante di acqua calda. Secondo le simulazioni dei ricercatori, l’acqua in prossimità del nucleo avrebbe raggiunto temperature superiori a 270°C. L’acqua calda sarebbe risalita verso la superficie, mescolandosi con l’acqua fredda e immettendo un flusso di minerali e gas disciolti. Potrebbe non sembrare affatto cibo come lo conosciamo noi, ma queste sorgenti di acqua calda possono in realtà essere fondamentali per lo sviluppo della vita.

“Sulla Terra, quando l’acqua calda proveniente dalle profondità del sottosuolo si mescola con l’oceano, il risultato è spesso un buffet per i microbi, un banchetto di energia chimica”, spiega il ricercatore capo Sam Courville, ora dottorando presso l’Arizona State University. “Potrebbe quindi avere grandi implicazioni se riuscissimo a determinare se l’oceano di Cerere ha avuto un afflusso di fluido idrotermale in passato”, aggiunge.

Possibilità di trovare forme di vita altrove

Se la vita fosse emersa su Cerere, un tipo di microbo noto come chemiotrofo, che ricava la sua energia da reazioni chimiche, avrebbe potuto sopravvivere grazie alla fornitura di acqua calda. Purtroppo, gli scienziati affermano che la nostra finestra per trovare vita aliena su questo lontano pianeta nano si è chiusa da tempo. I materiali radioattivi che fornivano il calore si sono decomposti miliardi di anni fa. Tuttavia, i ricercatori affermano che questa scoperta apre la possibilità di trovare forme di vita altrove.