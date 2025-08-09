Attacco con drone russo su bus navetta a Kherson: due morti e 16 feriti

MeteoWeb

Due persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite questa mattina in seguito ad un attacco incontrato da un drone russo su un bus navetta alla periferia di Kherson, nell’Ucraina meridionale: durante le operazioni di soccorso, i russi hanno colpito di nuovo con un altro drone, ferendo tre agenti di polizia. Lo hanno reso noto le autorità regionali, come riporta Ukrainska Pravda. Tutte le vittime si trovavano all’interno dell’autobus e secondo la polizia due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni.