Fumo in cabina: atterraggio d’emergenza a Brindisi per un volo EasyJet

Atterraggio d’emergenza per la presenza di fumo in cabina poco dopo le 13 a Brindisi per un aereo partito da Creta e diretto a Nantes, in Francia, con a bordo 186 passeggeri. L’aereo della compagnia EasyJet (Airbus 320 Eju4736) conteneva anche 7.500 chili di carburante come informati i vigili del fuoco dell’aeroporto di Brindisi intervenuti dopo la segnalazione della torre di controllo. L’atterraggio dell’aereo, senza conseguenze, è stato seguito dal convoglio antincendio. Dai controlli non è stata riscontrata alcuna combustione in corso. I passeggeri e l’equipaggio sono stai fatti sbarcare in sicurezza e non si registrano feriti.