Atterraggio di emergenza per volo Iberia dopo collisione con un uccello: danni importanti | FOTO

MeteoWeb

Un aereo della compagnia Iberia – un Airbus A321XLR in servizio da pochi mesi – in volo tra Madrid e Parigi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza nello scalo di partenza dopo il decollo. Il motivo è una collisione in volo con un uccello (bird strike) che ha causato danni importanti al muso dell’apparecchio e ad uno dei motori. Nelle immagini postate dopo l’atterraggio ieri a Madrid, si vede l’ampio squarcio provocato dall’impatto con l’animale nella parte anteriore dell’aereo. L’atterraggio si è svolto in sicurezza e nessuno è rimasto ferito a bordo, è stato precisato.

Che cos’è un bird strike

Un bird strike è essenzialmente una collisione tra un aereo (tipicamente durante decollo o atterraggio) e un uccello (o, più raramente, un pipistrello). Può verificarsi un impatto con l’invisibile tratto anteriore dell’aereo come il muso, le ali o, nella peggiore delle ipotesi, l’ingestione dell’uccello nei motori. Sebbene la maggior parte dei bird strike non causino danni significativi (intorno al 65 %), quando un uccello viene aspirato in un motore può provocare vibrazioni, danni ai fan blades e persino il suo spegnimento.