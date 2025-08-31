Attivisti del clima lanciano vernice rossa sulla facciata della Sagrada Familia

MeteoWeb

Due attivisti del clima hanno imbrattato con vernice rossa la facciata della Sagrada Familia a Barcellona per denunciare l’inerzia del governo di fronte alla crisi climatica, che secondo gli ambientalisti ha aggravato i recenti incendi boschivi in Spagna. I manifestanti di Futuro Vegetal sono stati arrestati dopo aver colpito con la vernice la base di una colonna della celebre cattedrale, gridando lo slogan “Giustizia climatica”. In un comunicato, il collettivo ha spiegato che l’azione mirava a richiamare l’attenzione sull’assenza di misure concrete per contrastare il cambiamento climatico e le sue conseguenze, come gli incendi che nell’estate scorsa hanno devastato la penisola iberica e gran parte d’Europa. Solo ad agosto, i roghi in Spagna hanno causato la morte di 4 persone e distrutto oltre 350mila ettari di territorio.