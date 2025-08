Autorizzato uno dei più grandi parchi eolici offshore al mondo: il via libera dopo il caso degli uccelli marini

MeteoWeb

Il governo scozzese ha concesso l’autorizzazione edilizia per uno dei più grandi parchi eolici offshore al mondo. Berwick Bank, un impianto da 4,1 GW progettato e situato a circa 40 km da St Abbs, sulla costa orientale, ha incontrato l’opposizione degli ambientalisti, secondo cui il parco eolico non dovrebbe sorgere in un’area rinomata per i suoi uccelli marini. Il vice primo ministro Kate Forbes ha affermato che il governo collaborerà con l’industria e gli ambientalisti “per ridurre al minimo l’impatto del progetto sull’ambiente marino e sugli altri utenti marini, e bilanciare le esigenze delle persone e della natura”. Data la sua importanza per la fauna selvatica, il governo ha affermato che l’autorizzazione resta subordinata alla presentazione da parte del costruttore, SSE Renewables, di un piano per compensare gli impatti negativi sugli uccelli marini.

La RSPB – che ha affermato di star valutando “ulteriori misure” – ha sostenuto che l’approvazione potrebbe “catapultare alcune delle specie di uccelli marini più amate della Scozia verso l’estinzione. Questo è un giorno molto buio per gli uccelli marini”, ha dichiarato Anne McCall, direttrice di RSPB Scotland.

I motivi del ritardo

Secondo gli esperti del governo e del settore il processo di pianificazione ha richiesto così tanto tempo a causa del rischio che il consenso venisse contestato dagli ambientalisti in tribunale. I ritardi nel rilascio del consenso, incluse le preoccupazioni relative alla fauna selvatica, sono diventati un ostacolo significativo al progresso dell’eolico offshore, un componente vitale dei piani del Regno Unito per produrre energia pulita entro il 2030.