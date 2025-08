Avviata la costruzione di una bioraffineria HVO e SAF: dove e di cosa si tratta

MeteoWeb

LG Chem ed Enilive hanno compiuto un passo importante per la crescita nella produzione di biocarburanti avviando la costruzione delle fondazioni del primo impianto di produzione di HVO (olio vegetale idrogenato) e SAF (carburante sostenibile per l’aviazione) in Corea del Sud, nel complesso petrolchimico di Daesan di LG Chem, situato a Seosan, Chungcheongnam-do, 80 chilometri a sud-ovest di Seoul. L’impianto di bioraffineria sarà realizzato dalla joint venture tra LG Chem ed Enilive, denominata LG-Eni BioRefining, e il completamento è previsto entro il 2027; tratterrà circa 400.000 tonnellate di materie prime biogeniche sostenibili all’anno.

HVO e SAF, la cui domanda è destinata ad aumentare in conseguenza alle normative sui biocarburanti, sono prodotti idrogenando oli vegetali più sostenibili come l’olio da cucina usato (UCO) e altri scarti e residui, attraverso la tecnologia EcofiningÖ, sviluppata da Eni in collaborazione con Honeywell UOP. Tenendo conto dell’intera catena del valore dei prodotti, le emissioni di gas serra (GHG) di HVO e SAF sono significativamente inferiori rispetto a quelle dei combustibili fossili tradizionali.

Le dichiarazioni

“LG Chem sta trasformando il proprio portafoglio per portafoglio un’offerta sempre più decarbonizzata capace di coniugare una crescita progressivamente più sostenibile con la redditività”, ha dichiarato Shin Hak-cheol, Amministratore Delegato di LG Chem. “Promuovendo l’innovazione nei biocarburanti e nelle cariche biogeniche come l’HVO, puntiamo a rafforzare la nostra competitività globale e a soddisfare in modo efficiente le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”.

Le parole dell’Amministratore Delegato di Enilive

“L’avvio della costruzione delle fondamenta della bioraffineria di Seosan rappresenta un altro passo importante nell’attuazione della strategia di Enilive, volta ad ampliare l’offerta di prodotti sempre più sostenibili, nonché il consolidamento del nostro posizionamento di leader nella produzione di biocarburanti”, ha dichiarato Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive. “Insieme agli impianti già operativi in Italia e negli Stati Uniti d’America, e ai nuovi impianti di bioraffinazione in costruzione in Italia e in Malesia, l’impianto di bioraffinazione di Daesan contribuirà al nostro obiettivo di aumentare la capacità di bioraffinazione a oltre 5 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030, e di oltre 2 milioni di tonnellate l’opzionalità per la produzione di SAF”.

Le intenzioni di LG Chem

Con la costruzione del primo impianto HVO/SAF della Corea del Sud, LG Chem rafforza il suo ruolo di leader crescente nella sostenibilità, contribuendo alla transizione globale verso le energie rinnovabili e progredendo verso un futuro a zero emissioni nette. Integrando l’HVO nella sua catena di approvvigionamento, LG Chem intende ridurre le emissioni di anidride carbonica ed espandere il proprio portafoglio di prodotti bio-circolari bilanciati (BCB) certificati ISCC PLUS. Le applicazioni target includono l’acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) per l’elettronica e l’automotive, l’etilene-vinil acetato (EVA) per gli articoli sportivi e i polimeri super assorbenti (SAP) utilizzati nei prodotti per l’igiene.