Avvistamento di drone su Francoforte: modificata la rotta di quattro aerei

Dopo che un pilota ha segnalato un avvistamento di un drone, quattro aerei diretti a Francoforte hanno dovuto temporaneamente cambiare rotta. Un portavoce di Fraport, l’operatore dello scalo tedesco, ha spiegato che le operazioni di volo vengono sospese per 30 minuti allo scopo precauzionale quando si ricevono segnalazioni di questo tipo. Anche in questo caso si è verificato lo stesso problema. Dopo mezz’ora, non essendo stati registrati ulteriori avvistamenti, le operazioni sono riprese. Gli aerei hanno quindi potuto rientrare a Francoforte.