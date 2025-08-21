L’Azerbaigian lancia l’allarme per l’abbassamento del Mar Caspio: impatti su ecosistema ed economia

MeteoWeb

Le autorità azere hanno lanciato l’allarme per il rapido abbassamento del livello del Mar Caspio, un fenomeno che sta già avendo un impatto significativo su porti e spedizioni di petrolio e minaccia di provocare danni catastrofici alle popolazioni di storioni e foche. Secondo Rauf Hajiyev, viceministro dell’Ecologia dell’Azerbaigian, il livello del mare è in calo da decenni, ma la tendenza sta accelerando. “Il ritiro della costa altera le condizioni naturali, sconvolge l’attività economica e crea nuove sfide per lo sviluppo sostenibile”, ha dichiarato Hajiyev.

I dati forniti indicano un calo del livello del mare di 0,93 metri negli ultimi cinque anni, 1,5 metri nell’ultimo decennio e 2,5 metri negli ultimi 30 anni, con un tasso di declino attuale stimato tra i 20 e i 30cm all’anno.

Gli effetti sulla navigazione

L’abbassamento del livello sta già rendendo più difficile la navigazione delle navi nel porto di Baku, riducendo la capacità di carico e aumentando i costi logistici. Eldar Salakhov, direttore del porto internazionale di Baku, ha confermato che il trasporto di petrolio attraverso il terminal di Dubendi è diminuito nel primo semestre del 2025. Per far fronte al problema, si stanno attuando operazioni di dragaggio.

Gli esperti attribuiscono il problema principalmente ai cambiamenti climatici, ma l’Azerbaigian punta il dito anche contro la costruzione di dighe sul fiume Volga da parte della Russia, che fornisce l’80% dell’acqua che entra nel Caspio.

Gli impatti sull’ecosistema

Oltre agli impatti economici, l’allarme riguarda anche l’ecosistema. Il ritiro delle acque sta distruggendo zone umide e lagune, mettendo a rischio la sopravvivenza di specie marine come le foche del Caspio, già a rischio. Secondo Hajiyev, un calo di 5 metri del livello del mare farebbe perdere alle foche fino all’81% dei loro siti di riproduzione.

La questione è stata al centro di una discussione in un gruppo di lavoro congiunto con la Russia, istituito per affrontare il problema. Circa 4 milioni di persone vivono sulla costa dell’Azerbaigian e 15 milioni nella regione del Caspio nel suo complesso, rendendo la crisi una questione di ampia rilevanza.