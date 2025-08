Bari, esplosione in appartamento a Corato: 2 feriti

MeteoWeb

Squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro a Corato, in provincia di Bari, per un’esplosione causata da una bombola di GPL, seguita da un incendio in un appartamento al piano terra di un edificio. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai vigili del fuoco presenti sul posto. In corso le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area interessata dallo scoppio.