Il battito del mare: il misterioso ritmo globale del plancton

Per decenni, scienziati in tutto il mondo hanno registrato un fenomeno misterioso: le popolazioni di plancton a migliaia di chilometri di distanza sembravano aumentare e diminuire all’unisono. Questo ritmo segreto, noto come “sincronia spaziale”, ha a lungo incuriosito la comunità scientifica, ma grazie a un’enorme mole di dati raccolti nel corso di un secolo, stiamo iniziando a svelarne il mistero. Una recente ricerca, pubblicata su Ecology Letters e guidata dall’Università del Kansas con il contributo del Dr. Lawrence Sheppard della Marine Biological Association (MBA), ha utilizzato oltre 70 anni di dati provenienti dalla Continuous Plankton Recorder (CPR) Survey, il più longevo monitoraggio biologico oceanico al mondo. I risultati suggeriscono che il cambiamento climatico sta costringendo gli ecosistemi marini a muoversi in sincronia, offrendo una nuova prospettiva sul battito accelerato del nostro pianeta.

Organismi minuscoli, impatto globale

Il plancton, sebbene microscopico, è una componente fondamentale degli ecosistemi marini. Costituisce la base della catena alimentare oceanica, nutrendo organismi che vanno dai pesci alle balene. Svolge anche un ruolo cruciale nel ciclo del carbonio, aiutando a rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera e a immagazzinarla negli oceani.

La CPR Survey, che utilizza dispositivi trainati da navi commerciali, ha raccolto campioni di plancton da vaste aree oceaniche per decenni. Questo prezioso set di dati ha permesso ai ricercatori di tracciare le dinamiche del plancton e di scoprire che eventi ambientali di grande portata, come l’aumento della temperatura dell’acqua e la modifica delle correnti, possono innescare cambiamenti sincronizzati in ecosistemi anche molto distanti tra loro. Un esempio lampante di questo fenomeno è stato un’improvvisa variazione nelle popolazioni di plancton nel Regno Unito negli anni ’80, coincisa con un più ampio “cambiamento di regime” nel Mare del Nord, che ha visto modifiche simultanee nella temperatura del mare, negli stock ittici e nei cicli nutritivi.

“Grazie alla CPR Survey, possiamo osservare come le popolazioni di plancton a migliaia di chilometri di distanza possano essere influenzate dalle stesse forze ambientali“, ha spiegato Sheppard.

Un sistema di allerta precoce per l’ecologia

Lo studio sottolinea l’importanza dei dati a lungo termine per comprendere non solo “se” la sincronia sta avvenendo, ma anche “perché”. I ricercatori stanno già applicando queste scoperte per analizzare fenomeni simili nelle foreste di kelp, nelle dinamiche delle malattie e persino negli sbalzi di popolazioni di parassiti agricoli.

Daniel Reuman, autore principale dello studio, ha affermato: “In un’era di accelerato cambiamento ambientale, i dati a lungo termine ci permettono di capire i meccanismi che guidano questi cambiamenti, e questo è un aspetto cruciale“.

L’impatto della CPR Survey è tale che il Guinness World Records l’ha riconosciuta per aver percorso oltre 7 milioni di miglia nautiche, fornendo dati essenziali a scienziati e responsabili delle politiche ambientali. Con il continuo supporto di oltre 350 navi commerciali, la ricerca ha esteso il suo raggio d’azione, passando dal Mare del Nord e dall’Atlantico Orientale alle regioni polari, al Pacifico, al Mediterraneo e ai Grandi Laghi Africani.

Mentre gli ecosistemi marini affrontano pressioni crescenti, come l’inquinamento da plastica e la perdita di biodiversità, il monitoraggio a lungo termine come quello della CPR Survey è più che mai necessario per proteggere la salute dei nostri oceani. “Non possiamo capire cosa sta cambiando o come proteggere la vita marina e i mezzi di sostentamento senza un’osservazione sostenuta nel tempo“, ha concluso il Sheppard. Per questo motivo, l’MBA chiede un continuo investimento nel monitoraggio ecologico a lungo termine, non solo per tracciare i cambiamenti in atto, ma anche per prepararsi a quelli futuri.